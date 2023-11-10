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Bakan Yerlikaya duyurdu: Dritan Rexhepi yakalandı

İstanbul’da düzenlenen "Kartel Operasyonu" ile İtalya ve Arnavutluk’ta Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello” isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı.

Ekleme: 10.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: Dritan Rexhepi yakalandıGüney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan Rexhepı, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca 'Kasten adam öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat' suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede arandığı öğrenildi.

SAHTE PASAPORT İLE GİRİŞ YAPTI

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uluslararası takibe alınan zehir tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar Perez Garcıa ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepı'nin yakalanması için Kartel operasyonu yapıldı.

NEFES KESEN OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı.

'ZEHİR TACİRLERİNİ TEMİZLEYECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız' şeklinde paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Dritan Rexhepi yakalandı
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