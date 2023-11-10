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Avcılar'da alkollü sürücü dehşeti: 4 yaralı

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil, önce yolu ayıran demir korkuluklara ardından taksiye çarptı. Otomobilin çarparak fırlattığı demir korkuluklar yan yolda seyreden servis minibüsüne saplandı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, sürücüsünün ise 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ekleme: 10.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Avcılar'da alkollü sürücü dehşeti: 4 yaralıKaza, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan T., kullandığı 34 NR 6940 plakalı otomobil ile seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde ilerleyen 34 TAH 03 plakalı taksiye çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Ramazan T., ile Gizem K., Emir K., ve Rozerin A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Avcılar'da alkollü sürücü dehşeti: 4 yaralı

Bu sırada kazaya neden olan otomobilin çarparak yerinden kopardığı demir korkuluklar, yan yolda seyir halinde olan Faruk K. kontrolündeki 34 LAV 408 plakalı servis minibüsüne saplanarak camlarının kırılmasına neden oldu. Kaza anında minibüste yolcu bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, minibüste hasar oluştu.

SÜRÜCÜ 1.38 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan T.'nin 1.38 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kaza sonrası otomobil ve taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Avcılar'da alkollü sürücü dehşeti: 4 yaralı
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