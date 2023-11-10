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6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi, Hatay'ı yıktı. Antakya'daki Emlak Bank Konutları 1. Kısımda bulunan 96 daireden oluşan 6 blok da yıkıldı. Tam 370 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı olan ancak 9 aydır kaçan binanın müteahhiti ise bakın nerede yakalandı!

6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!
Ekleme: 10.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!
Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı… Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 şiddetindeki depremler, 11 ili yıktı.

Afetin en çok etkilediği illerin başında ise Hatay vardı. Tarihi kentte binlerce bine yerle bir oldu, birçoğu ise ağır hasar aldı. Hatay'ın Antakya İlçesi'nde bulunan Emlak Bank Konutları 1. Kısımda bulunan 96 daireden oluşan 6 blok da yıkıldı.

6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!

Yaklaşık 400 kişinin yaladığı binanın yıkılmasının ardından 370 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!

Başlatılan soruşturmada, binanın müteahhitti Mehmet Özat hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ancak izini kaybettiren Özat'a bir türlü ulaşılamadı.

6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!

ANKARA'DA AVM'DE YAKALANDI

Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken yakaladı.

Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı.

6 Şubat depreminde o binada 370 kişi ölmüştü: Müteahhit böyle yakalandı!

Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat'a müdahalesi ise cep telefonuna yansıdı…


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