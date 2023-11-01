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Meteoroloji duyurdu! Yaz havasından sonra sağanak yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre 1 Kasım hava durumu tahminleri belli oldu. Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayacağı tahmin edilirken, sağanak yağış uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Kasım hava durumu raporu.

Ekleme: 1.11.2023 - 09:00 Güncelleme: 1.11.2023 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Yaz havasından sonra sağanak yağış kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri, Karabük, Kastamonu ve Erzurum çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik çevreleri ile bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Burdur hariç) bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde Çankırı, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 13°C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

VAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu

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