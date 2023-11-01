Meteoroloji duyurdu! Yaz havasından sonra sağanak yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri, Karabük, Kastamonu ve Erzurum çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik çevreleri ile bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BURSA 15°C, 27°CParçalı bulutluEDİRNE 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 17°C, 24°CParçalı bulutluKOCAELİ 17°C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 25°CParçalı bulutluMUĞLA 8°C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Burdur hariç) bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 22°C, 27°CParçalı ve çok bulutluHATAY 18°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde Çankırı, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 13°C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ 7°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 9°C, 22°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 10°C, 23°CParçalı bulutluDÜZCE 13°C, 26°CParçalı bulutluKASTAMONU 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 24°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 15°C, 26°CParçalı bulutluSAMSUN 17°C, 25°CParçalı bulutluTOKAT 12°C, 27°CParçalı bulutluTRABZON 17°C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 3°C, 18°CParçalı bulutluMALATYA 10°C, 24°CParçalı bulutluVAN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 10°C, 27°CParçalı bulutluGAZİANTEP 13°C, 27°CParçalı bulutluSİİRT 15°C, 26°CParçalı bulutluŞANLIURFA 19°C, 29°CParçalı bulutlu