İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…

İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımda 26. güne girdi. Yıllardır işgal altında tuttuğu Gazze'yi tamamen ele geçirmek için Hamas'ı bahane ederek bölgeye giren İsrail ordusu, tüm sivilleri ayırt etmeksizin katlediyor.Kadın, çocuk ve bebeklerin de büyük çoğunlukta olduğu 9 bine yakın Filistinliyi öldüren İsrail, sivilleri vatanlarından sürmek için sayısız yola başvuruyor. Geçtiğimiz gün gündeme gelen haberlerde İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıkmıştı.İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin 'olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını' öne sürmüştü. Gazze Şeridi'ndeki sivil gerçeklikte önemli bir değişiklik yapmak için 3 alternatif önerilen belgede, 'Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olması' ya da 'yerel bir rejimin desteklenmesi'ni içeren diğer iki alternatif, başta 'İsrail'e yönelik saldırıları engelleyemeyecekleri' olmak üzere bazı nedenlerle reddedilmişti.Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olmasının, binlerce İsrailli sivil ve askerin hayatına mal olacak eşi benzeri görülmemiş bir zafer olacağı ve İsrail'in güvenliğini sağlamayacağı ifade edilen belgede, 3. alternatif olarak Gazze'deki sivil nüfusun Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınması, ardından kalıcı kentler ve tanımlanmamış bir insani yardım koridoru inşa edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin girişini engellemek için İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerilerek, bu alternatifin İsrail'in güvenliği için en çok arzu edilen seçenek olduğu belirtilmişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bu raporu 'varsayımsal bir alıştırma', hükümetin ve güvenlik kurumlarının her kademesinde benzerleri hazırlanan bir kavram raporu olarak değerlendirmiş, yapılan açıklamada tüm resmi kurumların şu anda Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmeye odaklandığı aktarılmıştı.Filistinlileri Sina Çölü'ne sürmek isteyen İsrail'in yeni planına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail, sınırlarını açıp Gazzelileri ülkesine kabul ederse Mısır'ın uluslararası borçlarını ödemeyi teklif etti.Bu iddiaya göre İsrail, Kahire'nin iki milyon Filistinliyi ülkeye kabul etmesi karşılığında, döviz sıkıntısı çeken Mısır'ın uluslararası borçlarının önemli bir kısmını Dünya Bankası aracılığıyla silineceğini taahhüt etti.Mısır hükümeti, İsrail'in komşu Gazze'de Hamas'a karşı askeri operasyon yürüttüğü sırada Filistinlilerin geçici olarak Mısır'a yerleştirme teklifini defalarca reddetmişti.