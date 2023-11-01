  • USD: 28,28 - 28,33
  • EURO: 29,85 - 29,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…

Gazze'yi ele geçirme planını devreye sokan İsrail, 26 günden bu yana bölgede soykırım gerçekleştiriyor. 9 bine yakın Filistinli sivili katleden İsrail saldırılarına ara vermeyeceğini de açık açık duyurdu. Sivil yerleşimleri hedef aldığını kabul eden ve hiçbir koşulda geri adım atmayacağını duyuran İsrail, bu kez Mısır'a yaptığı teklifle gündeme geldi.

İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…
Ekleme: 1.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 1.11.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…
İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımda 26. güne girdi. Yıllardır işgal altında tuttuğu Gazze'yi tamamen ele geçirmek için Hamas'ı bahane ederek bölgeye giren İsrail ordusu, tüm sivilleri ayırt etmeksizin katlediyor.

Kadın, çocuk ve bebeklerin de büyük çoğunlukta olduğu 9 bine yakın Filistinliyi öldüren İsrail, sivilleri vatanlarından sürmek için sayısız yola başvuruyor. Geçtiğimiz gün gündeme gelen haberlerde İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıkmıştı.

İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…

FİLİSTİN HALKINI ÇÖLE SÜRMEYİ PLANLIYORDU

İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin 'olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını' öne sürmüştü. Gazze Şeridi'ndeki sivil gerçeklikte önemli bir değişiklik yapmak için 3 alternatif önerilen belgede, 'Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olması' ya da 'yerel bir rejimin desteklenmesi'ni içeren diğer iki alternatif, başta 'İsrail'e yönelik saldırıları engelleyemeyecekleri' olmak üzere bazı nedenlerle reddedilmişti.

Filistin Yönetimi'nin Gazze'de yeniden egemen olmasının, binlerce İsrailli sivil ve askerin hayatına mal olacak eşi benzeri görülmemiş bir zafer olacağı ve İsrail'in güvenliğini sağlamayacağı ifade edilen belgede, 3. alternatif olarak Gazze'deki sivil nüfusun Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınması, ardından kalıcı kentler ve tanımlanmamış bir insani yardım koridoru inşa edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin girişini engellemek için İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerilerek, bu alternatifin İsrail'in güvenliği için en çok arzu edilen seçenek olduğu belirtilmişti.

İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bu raporu 'varsayımsal bir alıştırma', hükümetin ve güvenlik kurumlarının her kademesinde benzerleri hazırlanan bir kavram raporu olarak değerlendirmiş, yapılan açıklamada tüm resmi kurumların şu anda Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmeye odaklandığı aktarılmıştı.

İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…

'ÜLKEYE ALIRSAN BORCUNU SİLERİZ'

Filistinlileri Sina Çölü'ne sürmek isteyen İsrail'in yeni planına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail, sınırlarını açıp Gazzelileri ülkesine kabul ederse Mısır'ın uluslararası borçlarını ödemeyi teklif etti.

İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…

Bu iddiaya göre İsrail, Kahire'nin iki milyon Filistinliyi ülkeye kabul etmesi karşılığında, döviz sıkıntısı çeken Mısır'ın uluslararası borçlarının önemli bir kısmını Dünya Bankası aracılığıyla silineceğini taahhüt etti.

İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…

Mısır hükümeti, İsrail'in komşu Gazze'de Hamas'a karşı askeri operasyon yürüttüğü sırada Filistinlilerin geçici olarak Mısır'a yerleştirme teklifini defalarca reddetmişti.



Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini başarıyla tamamladı
Gazze'de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail'den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk
İsrail Gazze halkını vatansız bırakmak için her yolu deniyor! Mısır’a rezil teklif: Ülkeye alırsanız…
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: İşte evde yapılan aramalarda ele geçirilenler...
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: 'Bu yoldan bir an önce geri dönmeli'
Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye sağlık yardımı için hazır
İstanbul'da büyük operasyon: Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Polislere verilen sarı zarfın içinde ne yazıyordu?
MEB'den müfredat kararı: Dersleri sadeleştireceğiz
Gazze halkı için flaş karar! Refah Sınır Kapısı açıldı!
Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Bir savaş daha kapıda: 'Milyonlarca can feda etmeye hazırız'
İsrail'den Kızıldeniz'de savaş başlatacak çok tehlikeli hamle
Bakan Bolat'tan OVP açıklaması! Toparlanma izlenmektedir
Katil İsrail’e büyük darbe! Basınına 'susun' talimatı verildi: Ağır bedel ödedik!
İsrail’den hain göç planı: Soykırıma uğrattıkları Filistinlileri çöle sürülecekler
Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Bakan Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Cari açık düşüş trendine girdi!
Meteoroloji duyurdu! Yaz havasından sonra sağanak yağış kapıda

Meteoroloji duyurdu! Yaz havasından sonra sağanak yağış kapıda

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

Ve bugün başladı: Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem!

Ve bugün başladı: Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem!

Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor!

Uzmanlar o ili uyardı: Resmen toprağın altından fışkırıyor!

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var