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Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye sağlık yardımı için hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Gazze için sağlık seferberliğine hazır olduğunu belirterek, “Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazır. 8 Koca Yusuf uçakla küvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada” dedi.

Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye sağlık yardımı için hazır
Ekleme: 1.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 1.11.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye sağlık yardımı için hazır
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyleyen Bakan Koca, 'Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması savaş suçu içeriyor' diye konuştu.

SAĞLIK OPERASYONU BAŞLATACAĞIZ

Gazze için bir gemi hastanesinin hazır beklediğini ifade eden Koca, ' 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. 8 Koca Yusuf uçakla küvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada. Hem refah sınır kapısına yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bütün bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatacağız' dedi.

Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye sağlık yardımı için hazır

KANSER HASTALARININ TEDAVİSİ AKSADI

Bombalanan Türk- Filistin Dostluk Hastanesi ile ilgili bilgi veren Koca şunları söyledi: 'Türk- Filistin Dostluk Hastanesi 36 bin metrekare kapalı alana sahip 180 yataklı TİKA tarafından yapılıp Filistin'e hediye edilen bir hastaneydi. Hastanede görevlendirilen bir sağlık çalışanımız yok. Bu hastane de İsrail tarafından hedef alındı. Hali hazırda 80 hasta onkolojik tedavi için bu hastanede yatıyor. İlaç tedariki yapılamadığı için kanser hastalarının tedavisi ciddi oranda aksadı. '

Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye sağlık yardımı için hazır

MASUMLARIN ÇIĞLIĞI UYKUMUZU BÖLECEK

Gazze'de yaşananların insanlığa ve vicdana sığmayacağını söyleyen Bakan Koca, ' Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması savaş suçu içeriyor. Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı. Gözler kin ve intikam duygusuyla yüklü, kulaklar da tüm insani haykırışlara kapalı olduğu için savaş suçu işlemeleri de maalesef çok kolay oluyor. Sessiz kalan tüm insanlık vicdan mahkemesinde bunun hesabını vermeye, mutlaka kendini hazırlamalı. Masumların çığlıkları bir gün hepimizin uykusunu bölecek ve hakkını bizden isteyecek' ifadelerini kullandı.

ENDİŞELENECEK DURUM YOK

Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artışın olmadığı vurgulayan Bakan Koca, 'Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2.03 iken bu yılın ilk dokuz ayında 2.17. Yani geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş. Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz'dedi.
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