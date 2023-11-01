Gazze halkı için flaş karar! Refah Sınır Kapısı açıldı!

Mısır ve Gazze'yi birbirine bağlayan, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı bugün açıldı Mısır'ın yaralılar ve yabancıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtığı öğrenildi.

Mısır ve Gazze'yi birbirine bağlayan, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı bugün açıldı Mısır'ın yaralılar ve yabancıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtığı öğrenildi. Bölgeden gelen son haberlere göre Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze'ye giriş yaptı.Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, Gazze'deki ağır yaralılardan bazılarının Mısır'daki hastanelerde tedavilerini tamamlamak üzere sınır kapısının 1 Kasım Çarşamba günü açılacağını duyurmuştu.İsrail Sınır ve Geçişler Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır makamları, ağır yaralı kişilerden 81'inin ülkeye nakledileceği konusunda İsrail'i bilgilendirdi.