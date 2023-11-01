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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: 'Bu yoldan bir an önce geri dönmeli'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı son dakika açıklamalarda, Türkiye olarak masum sivilleri hedef alan saldırıları tasvip etmediğimizi dile getirdik. 7 Ekim’den bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Adil bir dünya istiyorsak ilkeli ve tutarlı olmalıyız. İsrail şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini anlamalı. Cumhurbaşkanımızın dün bir kez daha vurguladığı gibi ateşkesin bir an önce sağlanması gerekiyor. Bazı ülkelerin şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. Bölge içi ve dışı tüm aktörleri barışı teşvik etmeye çağırıyoruz. ' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: 'Bu yoldan bir an önce geri dönmeli'
Ekleme: 1.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 1.11.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail açıklaması: 'Bu yoldan bir an önce geri dönmeli'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Türkiye olarak masum sivilleri hedef alan saldırıları tasvip etmediğimizi dile getirdik. 7 Ekim'den bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Adil bir dünya istiyorsak ilkeli ve tutarlı olmalıyız. İsrail şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini anlamalı. Cumhurbaşkanımızın bir kez daha vurguladığı gibi ateşkesin bir an önce sağlanması gerekiyor. Bazı ülkelerin şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. Bölge içi ve dışı tüm aktörleri barışı teşvik etmeye çağırıyoruz. ' dedi.

İRAN CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bakan Fidan açıklamalarında, İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın açıklamaları şu şekide;

"Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir.

BOYKOT ÇAĞRISI

İsrail ürünlerini boykot etmemiz gerekiyor.

ABD VE AB'YE SERT TEPKİ

AB aldığı pozisyon gereği maalesef 'ateşkes' kelimesini duymak istemiyor. Onların durduğu yer ABD ile birlikte İsrail'in takdir edeceği ölçüde. Doğu ve Batı'da insanlık vicdanının protestolarla buna başkaldırdığını görüyoruz. Bundan sonra kalıcı bir barış için ne yapılabilir buna yoğunlaşmak gerekiyor.

Batı moral üstünlüğünü kaybetmiş durumda. Bundan sonra sahici bir barış için ne yapmak gerekir ona odaklanmak gerekiyor. 1. Ve 2. Gazze savaşlarında Cumhurbaşkanımız ateşkes için yoğun çaba sarf etmişti. Kalıcı çözüm bulunması gerekiyor.

Bölgedeki diğer silahlı unsurların çatışmaya girebileceği endişesinin gündeme getirildiğini belirten Bakan Fidan, diplomatik çabaların sürdüğünü bildirdi.

Türkiye olarak ortaya koyduğumuz tekliflerin arasında garantörlük de var. Türkiye hem kendimizin hem de diğer ülkelerin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde iki tarafın bir anlaşmaya varması zor. Uygulamada yardımcı olmak için garantörlük mekanizması ile anlaşmanın sağlanması için güven verici bir rol oynanması gerekiyor. Biz buna önem veriyoruz.

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