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Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: İşte evde yapılan aramalarda ele geçirilenler...

Polat çiftine yönelik gece yapılan operasyonda evde yapılan aramada tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu 80 sayfa evrak ele geçirildi. Operasyonda gözaltı sayısı 17’ye yükselirken, 13 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: İşte evde yapılan aramalarda ele geçirilenler...
Ekleme: 1.11.2023 - 14:37 Güncelleme: 1.11.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

MASAK, eşiyle birlikte ticaret yaptıklarını ve fabrikaları olduğunu iddia eden Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin hesaplarını incelemeye aldı.

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi.

Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat’ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

İncelemelerin ardından gece Polat çiftine ve yakınlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı.

ARAMALARDA NELER BULUNDU?

Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu doküman ele geçirildi. Firari olan şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 hard disk ve 350 mermi, Ahmet Gün'ün evinde ise 120 bin lira, 36 adet hesap dökümü ve 1 laptop ele geçirildi.

Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şüphelinin ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Operasyonda gözaltı sayısı ise 17’ye yükseldi. Ekipler firari durumdaki 13 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ederken, gözaltındaki şüphelilerinde emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin 4 gün Emniyet'te kalacağı en son Engin Polat ile Dilan Polat'ın ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: İşte evde yapılan aramalarda ele geçirilenler...
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