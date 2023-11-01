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Bakan Bolat'tan OVP açıklaması! Toparlanma izlenmektedir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son dönemde para ve maliye politikalarında atılan adımlar ve Orta Vadeli Program ile güven endekslerinde toparlanma izlenmektedir. Ülkemiz PMI endeksi Eylül ayında da 49,6 ile eşik değere yakın gerçekleşmiştir." dedi.

Bakan Bolat'tan OVP açıklaması! Toparlanma izlenmektedir
Ekleme: 1.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 1.11.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bolat'tan OVP açıklaması! Toparlanma izlenmektedir
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporları görüşülecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

Bakan Bolat'ın açıklamaları ise şöyle:

'Ticaret Bakanı Bolat, 'Son dönemde para ve maliye politikalarında atılan adımlar ve Orta Vadeli Program ile güven endekslerinde toparlanma izlenmektedir. Ülkemiz PMI endeksi Eylül ayında da 49,6 ile eşik değere yakın gerçekleşmiştir.' dedi.

2023 yılı Ağustos ayında cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5, aylık yüzde 88,8 oranında düşüşle, 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Program kapsamında cari açığın 2023 yılında 42,5 milyar dolara gerilemesi beklenmektedir. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartacağız.

İkinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yıl sonuna kadar yasakladık. Bu düzenleme kapsamında yaptığımız denetimler sonucunda bu yıl yaklaşık 67,5 milyon TL idari para cezası uyguladık.'

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