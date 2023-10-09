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Yer İstanbul! O ilçeyi domuzlar bastı...

İstanbul'da yaban domuzları yol kenarına indi… Şehir merkezinde onlarca domuzu gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi…

Ekleme: 9.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 9.10.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Yer İstanbul! O ilçeyi domuzlar bastı...Şaşkına çeviren olayın adresi İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ydi.

Ormanlık alanda yemek bulamayan yaban domuzları, yol kenarına kadar indi.

Şehir merkezine yakın bir alanda domuzları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Bazı sürücüler, kedi çağırır gibi 'Pisi pisi. Gel gel' diyerek domuzları beslemek istedi.

Yer İstanbul! O ilçeyi domuzlar bastı...

O anlar ise cep telefonları ile kaydedildi…
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