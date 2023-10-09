Van'da terör operasyonu: 13 şüpheli yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, 1-8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 13 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.