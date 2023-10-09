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Tunç Soyer İzmir’i iflasa sürüklüyor! Şimdi de 120 milyon euroluk borç için yetki isteyecek…

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeyi borç batağına sürükledi. Bugün yapılacak belediye meclis toplantısında İZSU ve Büyükşehir için Dünya Bankasından 120 milyon euro kredi almak için meclis üyelerinden yetki isteyeceği öğrenildi.

Tunç Soyer İzmir’i iflasa sürüklüyor! Şimdi de 120 milyon euroluk borç için yetki isteyecek…
Ekleme: 9.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 9.10.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer İzmir’i iflasa sürüklüyor! Şimdi de 120 milyon euroluk borç için yetki isteyecek…
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün toplanacak belediye meclis toplantısında İZSU ve Büyükşehir için Dünya Bankasından 120 milyon euro kredi almak için meclis üyelerinden yetki isteyecek.

Önergelerin kabul edilmesi halinde İZSU borç stokuna 110 milyon büyükşehir belediyesi ise 20 milyon avro daha eklemiş olacak. Dünya Bankası krediyi 'Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi' kapsamında İller Bankası üzerinden verecek. Kredi taksitlerinin ödemesinde sorun olursa İller Bankası ödeyip, İZSU ve Büyükşehir'den tahsil edecek.

İZSU'nun borçlanma talebi bunlarla da sınırlı kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulundan 400 milyon lira borçlanma yetkisi alan İZSU buna ilave olarak genel kuruldan 678 milyon lira daha borçlanmak için yetki isteyecek.

Tunç Soyer İzmir’i iflasa sürüklüyor! Şimdi de 120 milyon euroluk borç için yetki isteyecek…

İZSU MÜTEAHHİTLERE HAKEDİŞLERİ ÖDEYEMİYOR

İzlediği popülist politikalar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İZSU Genel Müdürlüğü'nü de borç batağına sürükleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir belediyesi ile İZSU Genel Müdürlüğünün borçlarına yenilerini eklemek için pazartesi günü genel kurulda meclis üyelerinden yetki isteyecek.

110 MİLYON EURO DAHA…

Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü pazartesi günü genel kurulda art arda borçlanma taleplerinde bulunacak. İZSU Dünya Bankasından 110 milyon Avro kerdi kullanacak.

Kredi, İZSU'ya 'Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi' kapsamında, İller Bankası üzerinden verilecek. İller Bankası İZSU'ya kefil olacak. Eğer İZSU ödemeleri aksatırsa İller Bankası borcu kapatacak, daha sonra taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca İZSU'dan kapattığı krediyi tahsil edecek.

İZSU'nun borçlanması bunlarla da sınırlı kalmayacak. İller Bankasından yarım kalan yatırımlarda kullanılmak üzere 350 milyon Türk Liralık bir borç daha alınacak.

400 MİLYONA EK OLARAK 678 MİLYON

İZSU, yönetim kurulundan geçirdiği 400 milyon liralık borçlanma yetkisine ilave olarak devam eden yatırımlarda kullanılmak üzere 678 milyon lira daha bankalara borçlanacak. Böylece İZSU'nun borçlarına son alınanlarla birlikte yenileri eklenecek.

YETKİ İSTEYECEK

İZSU'dan sonra meclise bir borçlanma talebi de Büyükşehir Belediyesinden gelecek. Dünya Bankası, 'Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi' kapsamında İller Bankası üzerinden Büyükşehir Belediyesine 20 milyon Avro kredi verecek. Alınacak kredi devam eden yatırımların finansmanında kullanılacak

MECLİSTE OYLANACAK

İZSU ve Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma talepleri önümüzdeki pazartesi günü meclis gündemine gelecek. Önergeler görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edilecek.

Plan bütçe komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanan gündem maddeleri hafta içinde mecliste oylanacak. Borçlanmaya ilişkin önergelerin meclisten geçmesi durumunda İZSU ve Büyükşehir Belediyesi adına yerli ve yabancı finans kuruluşları ile kredi görüşmelerini Tunç Soyer yapacak.

Tunç Soyer İzmir’i iflasa sürüklüyor! Şimdi de 120 milyon euroluk borç için yetki isteyecek…
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