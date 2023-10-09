Sırt ağrısıyla gitti! Meğer ölümden dönmüş...

Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Fidan Tuğcu, beş ve sırt ağrısı şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti. Acil serviste yapılan ilk incelemede aort damarının yırtıldığı belirlendi.Şans eseri hayatta kalan Fidan Tuğcu, Kalp damar cerrahları Dr. İbrahim Çağrı Kaya ve Dr. Yıldırım Gültekin, anestezi uzmanı Dr. Sadık Özkavak tarafından ameliyat edildi. 6 saat süren başarılı bir operasyon sonrası 3 gün yoğun bakımda kalan Tuğcu, hızla iyileşti.Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çağrı Kaya, aort diseksiyonlarında hastaların yarısı tanı alamadan hayatını kaybettiğini söyledi.Tanı konabilen hastalarda ölüm oranın yüzde 50 olduğunu ifade eden Dr. Kaya, 'Bu oran hastalığın tedavi edilmediği her saat başına yüzde 1 oranında artmaktadır. Hasta ameliyat edilmezse ölüm kaçınılmazdır.Aort diseksiyonu ameliyatlarında başarı, acil servis, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi branşlarının koordinasyon ve uyum içinde çalıştığı tecrübeli kalp takımlarının bulunduğu merkezlerde mümkündür. Hastamızın bulunduğu yaş grubunu da göz önüne aldığımızda, şifa bulması hepimiz için gurur vesilesi oldu. Tüm ekibimizin eline sağlık' dedi.