Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine, bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerine yönelik il genelinde çalışma başlatıldı.Yapılan çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.