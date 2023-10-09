Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı…

İstanbul Büyükçekmece'de “silahlı kavga” ihbarına giden ve gittiği adresten açılan ateşle şehit olan Polis Memuru Cihat Ermiş (31) için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Polis Memuru Cihat Ermiş'in 2 yaşına giren oğlu Kemal Asaf'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Murat Çeşme Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında 'Silahlı kavga' ihbarı üzerine gittiği adreste açılan ateşle şehit olan Polis Memuru Cihat Ermiş (31) için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi cenaze töreni düzenlendi.Evli ve bir çocuk babası olan ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Cihat Ermiş'i ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve meslektaşları son yolculuğuna uğurladı.