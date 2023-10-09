Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavga! 3'ü ağır 6 kişi yaralandı
İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada dehşet anlar yaşandı...
2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaşanan kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Suç unsurları ele geçirildi
Olay yerinde 2 tüfek, 1 tabanca, 2 kazma, 1 keser, 1 bıçak, 2 satır ve çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaşanan kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Suç unsurları ele geçirildi
Olay yerinde 2 tüfek, 1 tabanca, 2 kazma, 1 keser, 1 bıçak, 2 satır ve çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.