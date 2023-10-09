Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın 4'üncü yılında şehitleri andı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, '4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi. Terör koridoru hayali kuran teröristleri hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz' denildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, '4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi. Terör koridoru hayali kuran teröristleri hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz' denildi.