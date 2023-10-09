Kilis'te terör operasyonu: 3 tutuklama

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ ve PKK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.DEAŞ ve PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması ile 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK propagandası yapan diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonda 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.