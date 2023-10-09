İstanbul Valiliği kararlı: 329 çocuk okula döndü!

İstanbul Valiliği koordinasyonunda 7 Ağustos tarihinden bu yana süren çalışmalarda Emniyet, Jandarma ve Zabıta ekipleri, yüzlerce yetişkin ve çocuk dilenciyi yakalayarak haklarında idari işlem yaptı.Uygulamalarda toplam 3 milyon 49150 lira idari para cezası kesilirken, dilencilikten kazanıldığı belirlenen 86.301 liraya da el konuldu.7 Ağustos – 8 Ekim tarihleri arasında yapılan “Yetişkin ve Çocuk Dilenci” uygulamalarında 5.570 yetişkin, 329 da çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 5.570 yetişkin dilenci listesinin, mükerrer işlemler çıkarıldıktan sonra toplam 909 kişiden oluştuğu belirlendi. Uygulamalarda ayrıca 38 kişiye de Çocuğun Dilendirilmesi suçundan TCK'nın ilgili maddeleri gereği adli işlem yapıldı.Uygulamalarda yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam ettiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım yapılırken çocukların da yeniden eğitimlerine devam etmesi yönünde ailelere uyarılarda bulunuldu.Yapılan bu uyarıların ardından, İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandığı tespit edildi. İl genelinde yapılan dilenci uygulamaları düzenli olarak devam edecek.İstanbul Valiliği; dilenciler ve sokaklarda yaşayan evsizlerle ilgili yaptığı uygulamalarla İstanbul için bu iki sorunun kalıcı olarak çözülmesini hedefliyor.