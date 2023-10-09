İstanbul Valiliği kararlı: 329 çocuk okula döndü!
İstanbul Valiliğinin kararlı duruşu sayesinde yüzlerce çocuk okula yeniden başladı. Valilik koordinasyonunda sürdürülen uygulamalarda yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk için adım atıldı.
İstanbul Valiliği koordinasyonunda 7 Ağustos tarihinden bu yana süren çalışmalarda Emniyet, Jandarma ve Zabıta ekipleri, yüzlerce yetişkin ve çocuk dilenciyi yakalayarak haklarında idari işlem yaptı.
Uygulamalarda toplam 3 milyon 49150 lira idari para cezası kesilirken, dilencilikten kazanıldığı belirlenen 86.301 liraya da el konuldu.
909 YETİŞKİN ŞAHSA 5.570 İŞLEM YAPILDI
7 Ağustos – 8 Ekim tarihleri arasında yapılan “Yetişkin ve Çocuk Dilenci” uygulamalarında 5.570 yetişkin, 329 da çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 5.570 yetişkin dilenci listesinin, mükerrer işlemler çıkarıldıktan sonra toplam 909 kişiden oluştuğu belirlendi. Uygulamalarda ayrıca 38 kişiye de Çocuğun Dilendirilmesi suçundan TCK'nın ilgili maddeleri gereği adli işlem yapıldı.
AİLELER UYARILDI, ÇOCUKLAR YENİDEN OKUL YOLUNDA
Uygulamalarda yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam ettiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım yapılırken çocukların da yeniden eğitimlerine devam etmesi yönünde ailelere uyarılarda bulunuldu.
SOKAKLARDA DİLENEN ÇOCUK SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Yapılan bu uyarıların ardından, İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandığı tespit edildi. İl genelinde yapılan dilenci uygulamaları düzenli olarak devam edecek.
TEMEL HEDEF SOKAKLARDA EVSİZ YA DA DİLENEN ŞAHSIN KALMAMASI
İstanbul Valiliği; dilenciler ve sokaklarda yaşayan evsizlerle ilgili yaptığı uygulamalarla İstanbul için bu iki sorunun kalıcı olarak çözülmesini hedefliyor.
Uygulamalarda toplam 3 milyon 49150 lira idari para cezası kesilirken, dilencilikten kazanıldığı belirlenen 86.301 liraya da el konuldu.
909 YETİŞKİN ŞAHSA 5.570 İŞLEM YAPILDI
7 Ağustos – 8 Ekim tarihleri arasında yapılan “Yetişkin ve Çocuk Dilenci” uygulamalarında 5.570 yetişkin, 329 da çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 5.570 yetişkin dilenci listesinin, mükerrer işlemler çıkarıldıktan sonra toplam 909 kişiden oluştuğu belirlendi. Uygulamalarda ayrıca 38 kişiye de Çocuğun Dilendirilmesi suçundan TCK'nın ilgili maddeleri gereği adli işlem yapıldı.
AİLELER UYARILDI, ÇOCUKLAR YENİDEN OKUL YOLUNDA
Uygulamalarda yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam ettiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım yapılırken çocukların da yeniden eğitimlerine devam etmesi yönünde ailelere uyarılarda bulunuldu.
SOKAKLARDA DİLENEN ÇOCUK SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Yapılan bu uyarıların ardından, İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandığı tespit edildi. İl genelinde yapılan dilenci uygulamaları düzenli olarak devam edecek.
TEMEL HEDEF SOKAKLARDA EVSİZ YA DA DİLENEN ŞAHSIN KALMAMASI
İstanbul Valiliği; dilenciler ve sokaklarda yaşayan evsizlerle ilgili yaptığı uygulamalarla İstanbul için bu iki sorunun kalıcı olarak çözülmesini hedefliyor.