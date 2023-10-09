İstanbul'da ihbara giden polis memuru içeriden açılan ateşle şehit oldu: Düşmanım sandım

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gece saat 02.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi.İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı.Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi.Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi.Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti.Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı.Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.Evdeki Muhammet Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu.Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ermiş'in, Murat Çeşme Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gittiği belirtildi.Şüphelinin bulunduğu daireye intikal edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır.Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.Öte yandan yapılan açıklamada ' Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde ise düşmanları olduğunu ve daha önce kapısının zorlandığını belirterek, gece saatlerinde kapıya gelen kişinin düşmanı olabileceğini düşünüp ateş ettiğini öne sürdü.İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ermiş'in, Murat Çeşme Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gittiği belirtildi.Şüphelinin bulunduğu daireye intikal edildiği bildirilen açıklamada, 'Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır' ifadelerine yer verildi.Ermiş'in cenazesinin saat 14.00'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde yapılacak uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.