İsrail Gazze'ye gece boyu bombalar yağdırdı! Resmen savaş ilanının ardından dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi: Başkan Erdoğan'ın sözlerine vurgu

Cumartesi günü Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında İsrail'in açtığı 'resmen' savaş ilanı ile Filistin-İsrail hattında gerilim kopma noktasına geldi.İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti.Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi.Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabah saat 05.38 itibarıyla bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı.Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.Öte yandan Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden taraflara itidal çağrısı geldi. Dünya ise gözünü Türkiye'ye çevirdi.Tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Türkiye'nin ara buluculuk yapıp yapamayacağını soran BBC, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın zamanda Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını ifade etti.Haberde, "Taraflar itidal çağrısında bulunan ve şiddetin sonra erebilmesi için diplomatik çabalarına başlayan Ankara, dengeli ve aktif bir politika izliyor" denildi.Voa News de benzer bir soruyla okuyucularının karşısına çıktı. Haberde, dün basına açıklamalar yapan İsrail Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın açıklamalarına yer verildi.SABAH'ın haberine göre Büyükelçi Lillian bir grup gazeteci ile gerçekleştirdiği basın toplantısında ara buluculuk konusunda "Şu anda ara buluculuk hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna inanıyoruz. Kaçırılan tüm insanların evlerine geri döndüğünü görmek istiyoruz ve İsrail'e ve bölgeye sessizlik ve sükûnetin geri döndüğünü görmek istiyoruz. Sonrasında ara buluculuk ve bu ara buluculuğun oyuncularının kimler olacağı konusunu konuşabiliriz" dedi.Lillian, "İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler dünkü saldırı ve devam eden savaştan etkilenmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Büyükelçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin nerede görüleceğine ilişkin "İyi bir yapıcı diyaloğun iyi bir cevap olabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.Başkan Erdoğan da dün Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde İsrail-Filistin meselesine değindi. Erdoğan, "Huzurun yeniden tesisi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak sürdürmeye kararlıyız" dedi.CNN, Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer vererek onun bölgede söz sahibi olan tüm aktörleri barışa samimi bir biçimde katkıda bulunmaya davet ettiğinden bahsetti.