İsrail basınında sesler yükseliyor! Kıyametin arkasındaki ismi açıkladılar: Felaketin sorumlusu o!

İsrail resmen savaş ilan etmesiyle yaşanan çatışmalarda kayıplar sürüyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Hamas tarafından başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında İsrail-Filistin hattında resmen savaş ilan eden İsrail, gece boyunca Gazze'yi bombaladı. Karşılıklı şiddetli çatışmalar sürerken İsrail basınında itiraf niteliğinde bir analiz yayınlandı.'FİLİSTİN HALKININ VARLIĞINI GÖRMEZDEN GELDİ'Ülkenin en eski gazetelerinden Haaretz, çarpıcı ifadelerin yer aldığı bir analize imza attı. 'Netanyahu İsrail-Gazze Savaşı'nın Sorumluluğunu Taşıyor' başlıklı bir analiz yayınlayan gazete adeta itiraf nitelinde sözler kullandı.Hamas'ın başlattığı saldırılardan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu belirten gazete, Netanyahu'nun yıllardır Filistin halkının varlığını ve haklarını açık açık göz ardı ettiğini söyledi.'ÜLKEYİ SÜRÜKLEDİĞİ TEHLİKEYİ TESPİT EDEMEDİ''İsrail'in başına gelen felaketin sorumlusu tek bir kişidir; Binyamin Netanyahu. Engin siyasi deneyimi ve güvenlik konularındaki yeri doldurulamaz bilgeliğiyle övünen Başbakan, bir ilhak ve mülksüzleştirme hükümeti kurarken, Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'i kilit pozisyonlara atarken ve Filistinlilerin varlığını ve haklarını açıkça görmezden gelen bir dış politikayı benimserken, İsrail'i bilinçli olarak sürüklediği tehlikeleri tespit etmekte tamamen başarısız olmuştur' ifadelerine yer veren Haaretz, İsrail hükümetinin saldırgan dış politikasına dikkat çekti.Netanyahu'nun kendisini, geçmiş yıllarda kendisini savaşlardan ve İsrail'in çok sayıda kayıp vermesinden kaçınan temkinli bir lider olarak pazarladığını belirten gazete, 'Son seçimlerdeki zaferinden sonra bu ihtiyatın yerini 'tamamen sağcı bir hükümet' politikası aldı ve Batı Şeria'yı ilhak etmek, El Halil Tepeleri ve Ürdün Vadisi de dahil olmak üzere Oslo'da tanımlanan C Bölgesi'nin bazı kısımlarında etnik temizlik yapmak için açık adımlar attı.' sözlerini kullandı.İsrail hükümetinin bilinçli bir şekilde yürüttüğü etnik temizlik politikasının altını çizen analizde Filistin halkının haklarının yıllardır görmezden gelinmesine vurgu yapıldı.Netanyahu'nun politikasının 'İsrail yerleşimlerinin büyük ölçüde genişletilmesi ve Mescid-i Aksa'nın yakınındaki Tapınak Tepesi'ndeki Yahudi varlığının güçlendirilmesi ve Suudilerle yaklaşan ve Filistinlilerin hiçbir şey alamayacağı bir barış anlaşmasıyla övünmeyi ve hükümet koalisyonunda açıkça 'ikinci bir Nakba'dan bahsetmeyi de içerdiğini' belirten Haaretz'deki bu analiz, İsrail'in basınında itiraf sürecinin başladığına yönelik yorumları da beraberinde getirdi.