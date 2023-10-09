İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni açıklama: Hamas'a cevabımız Orta Doğu'yu değiştirecek...

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile neye uğradığını şaşıran işgal devleti İsrail'de büyük korku hakim.Köşeye sıkışan Başbakan Netanyahu bütün Ortadoğu ülkelerini tehdit etmeye başladı.Katil devletin Başbakanı Netanyahu 'Hamas'a vereceğimiz yanıt Ortadoğu'yu tamamen değiştirecek.' açıklamasında bulundu.Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; 'Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak'Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nın mesajı güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu toplantıdan verildi.Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.