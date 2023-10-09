Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonu! 150'yi aşkın terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesinde hız kesmiyor.Bu kapsamda yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor.Son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlatılan operasyonlara ilişkin son durumu aktardı.Hava operasyonlarında çok sayıda terör yuvaları ve örgütün gelir kaynakları yok edildi.Öte yandan 1-8 Ekim tarihleri arasında terörle mücadele, 150'yi aşkın teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Bakan Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Terörle mücadeleye Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1-3-4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda terör örgütüne çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis tam isabetle imha edilirken yüz elliden fazla terör teröristle etkisiz hale getirildi.TBMM'nin açılış gününde Ankara'da bombalı eylem düzenlendi. 2 kahraman polisin yaralanmasına neden olan teröristlerden biri kendisini patlattı.Diğeri ise ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.Yapılan çalışmalarda teröristlerin Suriye'den geldiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler bölgedeki çalışmalara bir kez daha hız verdi.Bölgedeki hedefler arasında, ABD'nin terör örgütüne hibe ettiği petrol kuyuları da var.