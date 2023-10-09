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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu! 17 kişi yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ekleme: 9.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 9.10.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu! 17 kişi yakalandı
Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Güvenlik güçleri haksız kazanca geçit vermiyor.

Hakkari'de operasyon düzenlendi

Yeni operasyonun adresi Hakkari oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

17 kişi yakalandı

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda 6 bin 175 litre kaçak akaryakıt, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 241 adet cep telefonu, 60 adet elektronik sigara, 12 adet kulaklık ve 325 adet küçükbaş hayvan ele geçirilmiştir.

17 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.
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