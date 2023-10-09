Gazze abluka altında! İsrail açıkladı: Elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok

Hamas'ın siyonist işgale karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile büyük kayba uğrayan İsrail yine sivilleri hedef alıyor.Cephede yenilen Tel Aviv yönetimi çareyi Gazze'deki sivilleri nefessiz bırakmakta buldu.İşgalci İsrail'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant tarafından yapılan açıklamada "Gazze şeridi ablukaya alınacak. Elektrik yiyecek yakıt olmayacak her şey kapalı olacak" denildi. Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerin, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükselttiği belirtildi.İki buçuk milyonu aşkın sivilin dünyanın gözü önünde ölüme terk etmek anlamına gelen bu insanlık dışı kararın çatışmaları daha da şiddetlendireceği düşünülüyor.Öte yandan İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala silahlı unsurların bulunabileceğini belirtti.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını, herhangi bir çatışma olmadığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini söyledi.İşgal ordusunun, olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacağını aktaran Hagar, İsrail güçlerinin Filistinli silahlı kişilerle çatışmasının şu anda "sınırlı" olduğunu aktardı.Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki 24 beldeden 15'inin boşaltıldığını, gün boyunca tahliyenin devam edeceğini ancak bölgedeki en büyük kent Sderot'un tahliye edilmeyeceğini aktardı.