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Financial Times, Türkiye ekonomisini analiz etti: Yatırımcı güveni artıyor

İngiltere merkezli yayın organı, para politikasındaki değişikliğe işaret ederek, "Yatırımcı güveninin yavaş yavaş arttığına dair işaretler var" dedi. UIuslararası yatırım çevreleriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Financial Times, Türkiye ekonomisini analiz etti: Yatırımcı güveni artıyor
Ekleme: 9.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 9.10.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Financial Times, Türkiye ekonomisini analiz etti: Yatırımcı güveni artıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülük ettiği yeni ekonomi ekibi, göreve gelir gelmez Orta Vadeli Programı hazırlayarak Türkiye'nin yol haritasını belirledi.

Enflasyonun tek haneye indirilmesi hedeflenirken, yabancı yatırımcı için çekim merkezi olunması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sıkı para politikasının yardımıyla enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz.' demişti.

Bu hatırlatmayı yapan İngiltere merkezli Financial Times, Merkez Bankası Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının, yeni yol haritasının önemli sinyallerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Para politikasında 'büyük değişiklik'

Türkiye'nin ekonomi programındaki şu ana kadarki en dikkate değer değişimin para politikasındaki 'büyük değişiklik' olduğu vurgulandı.

Merkez Bankası'nın, Erkan'ın haziran ayında atanmasından önce yüzde 8,5 olan faiz oranını yüzde 30'a çıkardığı anımsatıldı.

'Yatırımcı güveninin arttığına dair işaretler var'

Bankalara yönelik karmaşık risk yönetimi modelleri geliştirme alanında uzman olan Erkan'ın, para politikasına 'bütünsel' bir yaklaşımla yaklaşacağını söylediği de hatırlatılarak şöyle denildi:

Yatırımcı güveninin yavaş yavaş arttığına dair işaretler var. Çok sayıda Türk şirketi, son haftalarda uluslararası borç piyasalarından fon topladı. Ekonomi politikasında çok önemli bir revizyon yaşandı.

'Bizzat Erdoğan açıkladı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Financial Times'a verdiği demeçte şunları söyledi:

Orta Vadeli Program'ı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bu bir ilkti ve başlı başına bir mesajdı.

Daha fazla fiyat istikrarı ve finansal istikrar görmek istiyoruz ama aynı zamanda gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için makul bir büyüme ve istihdam oranıyla devam etmek de istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman vurguluyor: yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Bu bakış açısı devam edecek.

'Geçmişte kanıtladık, yine yapacağız'

Yılmaz, orta ve uzun vadede söz konusu politikaların uygulanmasıyla hem enflasyonun hem de faiz oranlarının düşmesini beklediklerini kaydetti.

'Türkiye mali disiplini geçmişte kanıtladı.' diyen Yılmaz, 'Gelecekte de aynısını yapacağız.' ifadesini kullandı.

Financial Times, Türkiye'ye yatırımcı güveninin artmakta olduğunu belirtti.Financial Times, Türkiye'ye yatırımcı güveninin artmakta olduğunu belirtti.
Yatırımcılarla kritik görüşmeler

Haberde ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in, New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla bir araya gelerek onlara sunum yaptığı hatırlatıldı.

Toplantıya katılan bir bankacının 'ABD'de bile radardayız. Sunum çok iyiydi.' dediği belirtildi.

Şimşek'in daha sonra Londra'da sunum yaptığı, Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın da bu hafta 9 trilyon dolarlık fon yöneticisi BlackRock ile planlanan toplantılar da dahil olmak üzere yatırımcılarla temasını sürdürdüğü kaydedildi.
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