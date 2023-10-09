Diyarbakır'da evlat hasreti çeken anneler nöbette

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde bir araya geliyor. İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eylem için çok sayıda aile, farklı kentlerden gelerek evlatlarına sesleniyor.Bu süreçte 63 ailenin evladına kavuşması, umutları yeniden yeşertti.Bugün de bin 498'inci güne giren evlat nöbetinde anne ve babalar, bir kez daha 'teslim ol' çağrısında bulundu.'20 sene de geçse peşini bırakmıyorum'Oğlu Faruk için eylem yapan anne Rahime Taşçı, evladına kavuşmak için başlattığı bu mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.Oğlunu çok özlediğini dile getiren Taşçı, 'Burada annelerle babalarla eylem yapıyorum. Faruk, peşini bırakmıyorum. 10 sene değil, 20 sene de geçse peşini bırakmıyorum. Gel devlete teslim ol.' dedi.Anne Fadime Aksu da evladına kavuşana kadar eylemini kararlıkla sürdüreceğini belirtti.Evladına duyduğu özlemi anlatan Aksu, '10 senedir çocuğumdan haber alamıyorum. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Çocuğumu çok özledim. HDP ve PKK çocuklarımızın yakasını bıraksın. Eren'im ne olursun dön gel, seni çok özledim.' ifadelerini kullandı.