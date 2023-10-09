Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi emekli maaşlarına ilişkin düzenleme ve İsrail-Filistin gündemiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.50'de başladı.AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve Kabine toplantısını işaret etti.Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar.Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.