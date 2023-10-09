Berfu Yenenler, Adnan Oktar’ın ağına düşmekten son anda kurtuldu

‘Kedicik’ belgesi ile tutuklanan ve binlerce yıl ceza alan Adnan Oktar’ın örgütünü yeniden gündeme getirdi.Belgeselde, örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde insanlara yanaştığı ve turnike sistemi ile Adnan Oktar’ın ağına insanları düşürdüğü anlatılmıştı.Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, örgüt ile yaşadıklarını anlattı.Belgeseli izlerken paylaştığı hikayelerle yaşadıklarını anlatan Yenenler, güzellik yarışmasından yaklaşık 2 ay sonra bir alışveriş merkezinde gezdiği sırada yanına aşırı iyi giyimli birinin geldiğini söyleyerek, aynı belgeselde anlatıldığı gibi 'Manken veya oyuncu musunuz?' sorusuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.Yenenler’e AVM’de yaklaşan Adnan Oktar örgütünün elamanı, bir takı markasıyla iş birliği içinde olduklarını ve yakında Dubai’de çekime gideceklerini söylemiş. Yenenler, Kedicik belgeselinde bahsedilen iş kartının kendisine de verildiğini ve o kartın hala durduğunu da dile getirdi.Berfu Yenenler, örgütün ağına düşmemesinin ise şans eseri olduğunu ve olay anında 19 yaşında değil de daha küçük olsaydı kendisini de kandırabileceklerini sözlerine ekledi.