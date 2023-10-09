Bakan Yerlikaya, Bulgar mevkidaşı ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de bulunan Stoyanov ile Bulgaristan Başsavcıvekili Borislav Sarafov'un kendisini makamında ziyaret ettiğini belirtti.Ali Yerlikaya, başta düzensiz göçle mücadele, terör, uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık olmak üzere bakanlıklar arası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldıklarını kaydetti.