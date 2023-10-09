  • USD: 27,68 - 27,73
  • EURO: 29,30 - 29,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Yerlikaya açıkladı! 21 ildeki narkotik operasyonlarında 148 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Uyuşturucu satıcılarına izin vermeyeceğiz" vurgusuyla, 21 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarına yer verdi.

Ali Yerlikaya açıkladı! 21 ildeki narkotik operasyonlarında 148 zehir taciri yakalandı
Ekleme: 9.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 9.10.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Ali Yerlikaya açıkladı! 21 ildeki narkotik operasyonlarında 148 zehir taciri yakalandı
Zehir tacirlerine geçit yok...

Güvenlik güçleri yurt genelinde operasyonlarını sürdürüyor.

Satıcılara ve kullanıcılara yönelik çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanıyor.

Bu kapsamda ekipler bir kez daha düğmeye bastı. Çalışmaların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

'148 zehir taciri yakalandı'

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı.

İstanbul operasyonunun ayrıntıları

İstanbul ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerimizce ortak yapılan 2 ayrı operasyonda, İstanbul'da 298 kg Metamfetamin, 126 skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

İşte il il operasyonda ele geçirilenler...

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 13 kg esrar ele geçirildi.

3 Zehir taciri yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda 22 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 4 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 8500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 45 kg esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1,8 kg esrar ele geçirildi.

1 zehir taciri yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 812 kg kubar esrar, 45 kg toz esrar ele geçirildi. 12 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya ilçe Jandarma komutanlığınca yapılan 2 ayrı operasyonda:

2 kg metamfetamin

2.5 kg kubar esrar

11,5 kg skunk,

Çeşitli miktarlarda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

45 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 1,5 kg skunk,

36 zehir taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 7 kg metamfetamin ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 2 kg metamfetamin, 2590 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 5 kg kubar esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 4,5 kg kubar esrar, çeşitli miktarda mefamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 6 kg esrar,
muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 4 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 38 kg esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 10 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 4 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
İngiliz Bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir
HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İşte dakika dakika yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Başkan Erdoğan'dan bölgedeki aktörlere 'sorumluluk alın' çağrısı: Gazze acımasızca bombalanıyor
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı
İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...
5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Dul ve yetime ikramiye ne kadar olacak? İşte Cumhuriyet ikramiyesi tablosu
BM ve DSÖ'den Gazze için 'insani koridor' çağrısı: 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı
Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!