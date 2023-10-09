AK Parti'de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950'den 2023'e seçim sonuçları analiz edildi

Başkan Erdoğan şölen havasına gerçekleştirdiği kongre ile birlikte istikrar ve denge mesajı ile takımında değişikliğe imza attı. Çiçeği burnunda ekibiyle parti genel merkezinde tanışma ve değerlenme toplantısı düzenleyen Erdoğan, 3 er dakikada kendilerini tanıtan MKYK üyeleri arasından yeni A Takımını da belirleyerek ilan etti.Başkan Erdoğan ekibinin ilk görevlerinin yerel seçim olduğunu vurguladı. Erdoğan kurmaylarına, ' Türkiye'yi, bizde olmayan, belediyecilik hizmeti alamayan yerlerle daha güçlü belediyecilik hizmetiyle buluşturmak üzere çalışmalara başlayın' dedi.AK Parti yeni MKYK'nın öncelikli mesaisi seçime yönelik hazırlıklar kapsamında taslak takvimin oluşturulması ile aday belirleme usul ve esasları olacak.AK Parti'de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950'den 2023'e seçim sonuçları analiz edildiPartinin Seçim İşleri Başkanlığı'nca yerel seçim çalışmalarıyla ilgili parti kurmaylarına sunum yapılacak, çalışmaya ilişkin taslak programların netleşmesinin ardından çalışma grupları oluşturulacak.MHP ile ortak aday çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Heyette AK Parti'den Seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP'den ise Sadir Durmaz ile Feti Yıldız bulunacak.Edirne'den Kars'a tüm belediyeler için kazanacak adaylar tek tek belirlenecek. Belde ilçe büyük ve merkez ilçeler için özel ekip kurulacak.AK Parti ve MHP'de kurulacak özel komisyon ekibi güçlü adayların isimlerini liderlere sunacak Bahçeli'nin deyimiyle 'Koçbaşlar' belirlenecek.Seçime hazırlık süreci ve seçim sonuçlarında dijital sistemin imkanlarını etkin kullanmaya dönük çalışan parti, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin hemen ardından 30 Mayıs'ta 'Dijital Sistemler Toplantısı' yaptı.AK Parti, daha önce olduğu gibi seçim sonuçlarının hızlı alınması ile kayıp ve kaçakların önlenmesinde bu sistemi kullanacak. Parti, aday müracaatlarını online alacak, temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanacak. Böylelikle tonlarca kağıt israfı da önlenecek.Mayıs seçimlerinin ardından yeni bir zafere hazırlanan AK Parti'de seçim çalışmaları esasen 28 Mayıs gecesinde başladı. Kapsamlı bir değerlendirme ile seçim sonuçlarını analiz eden parti, 1950'den 2023'e kadar tüm seçim sonuçlarını tek tek inceledi. Oy kaybının sebepleri araştırıldı ve Erdoğan'a sunuldu.