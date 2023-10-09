ABD İsrail'e destek için harekete geçti: İşgal filosu Doğu Akdeniz’e doğru geliyor

Dünyanın gözü kulağı abluka altındaki Gazze şeridinde Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonda.Başarılı operasyonlar sonrası yüzlerce asker kaybeden İsrail ABD'nin kapısına koştu. Cephede ağır yenilgi alan işgalcilere beklenen destek gecikmedi.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ABD filosunun Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu.“Amerika Birleşik Devletleri USS Gerald R. Ford Saldırı Grubu'nu Doğu Akdeniz'e taşımaya başladı. Bu grupta ABD Donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford (CVN-78), Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Normandy (CG 60) ve Arleigh-Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) ve USS Roosevelt (DDG 80) yer almaktadır. Ayrıca bölgedeki ABD Hava Kuvvetleri F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarını güçlendirmek için de adımlar attık. ABD, gerektiğinde bu duruşu daha da güçlendirmek için küresel çapta hazır kuvvetler bulundurmaktadır”denildi.CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, CENTCOM'un İsrail'in yanında olduğunu belirterek, “CENTCOM, çatışmanın genişleme riskini önlemek için İsrailli ve bölgesel ortaklarımızla birlikte kararlılıkla durmaktadır” dedi.