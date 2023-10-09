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96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidinden 'Pes' dedirten savunma

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu Hasan Alpargün (72), ilk duruşmasına çıktı. Alpargün, "Binanın yıkılma sebebi ilk olarak şiddettir. Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların 'beton kanseri'ne neden olmasıdır" dedi.

Ekleme: 9.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 9.10.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidinden 'Pes' dedirten savunma
Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesindeki Alpargün Apartmanı asrın felaketinde yıkılması sonucu 96 kişi yaşamını yitirdi. Binaya ilişkin soruşturma başlatılırken, KKTC'ye kaçan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandı.

Adana'ya getirilen ve 'Yaptığınız binanızda 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?' sorusuna 'Mukadderat' cevabı veren Alpargün, tutuklandı. 'Bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme' suçundan hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya katıldı.

96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidinden 'Pes' dedirten savunma

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA: BİNANIN YIKILMA SEBEBİ İLK OLARAK...

Mahkemede 1996'da tamamlanan Alpargün Apartmanı'nın dönemin yasalarına ve deprem yönetmenliğine tamamen uygun yapıldığını belirten Alpargün, 'Hiç eksik malzeme kullanmadım. Binanın yıkılma sebebi ilk olarak şiddettir. Diğer neden ise yağmur, güneş enerji depolarının akıntıları ve su deposunda yaşanan sızmalar sonucu betonun içerisine işleyen suların 'beton kanseri'ne neden olmasıdır.

Ayrıca su demirlere de zarar vermiştir. 40 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanları hep mutlu etmeye çalıştım. Bilirkişi raporundaki karot örnekleri hatalıdır. Gereken itirazları yaptık. Benim de orada arkadaşlarım öldü. Bugüne kadar Adana'da yüzlerce konut inşa ettim.' diye konuştu.

Sanığın ardından duruşmaya katılan müştekiler, yapımda kullanılan malzemeler nedeniyle enkazın kum yığını halini aldığını ve Hasan Alpargün'den şikayetçi olduklarını belirtti.
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