6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.Ülke gündemine oturan davanın 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında mahkeme, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada da Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanıkların cezalandırılmasını istemişti. Son iki duruşmada ise sanık avukatının istifa etmesinden dolayı dava ertelenmişti.İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6ıncı duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar bana Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eş Kadir İstekli cezaevinden getirilirken kapalı görülen duruşma yaklaşık 1 saat sürdü. Duruşma sonu mahkeme, davayı sanık avukatının dosyayı incelemek için süre talep etmesi sonucu 23 Ekim 2023 tarihine erteledi.