Savcı Sayan'dan muhalefete: Tabutun içinde, namaz kıldıracak imamı bekliyorlar!

Beyaz Tv'de Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde yayınlanan Akılda Kalsın'ın bu haftaki konuğu AK Partili siyasetçi Savcı Sayan oldu. Sayan, Melissa Bağcı'nın sorularını yanıtlarken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.İşte Savcı Sayan'ın konuşmasındaki satır başlıkları...'Birçok siyasetçi Hamas'a terör örgütü gözüyle bakıyorlar. Hamas ile Filistin halkını ayrı bir yere koyuyorlar. İşte 'Biz Filistin halkının yanındayız ama Hamas'ın yaptığı yanlıştır' diyorlar. Peki İsrail'in yaptığı neydi? İsrail'in yıllarca yaptıkları hiç görülmedi. İsrail hiç sanki Filistin topraklarının işgal etmedi gibi 'Ona yapılan saldırıyı kınıyoruz' demek kolay olan. Bunu ABD yapıyor zaten. Sosyal medyada neredeyse Filistin halkını suçlayacak bir duruma geldiler. Bizim siyasetçiler de var bunların arasında. Daha demin Meral Hanım'ın bir tweetini okudum. ' Terör eylemleri iyi bir şey değildir. Filistin halkının her zaman yanındayız. İsrail hükümetini itidalli olmaya çağırıyorum.' demiş. Nasıl yanındasın? Bu dil mi kullanılacak İsrail zulmüne karşı. Bari hiç konuşmayın. Tabii ki biz şiddete, teröre karşıyız ama hangi devlete? O toprakları nasıl elde ettiler bunları konuşuyor muyuz? Bugüne kadar yapılan her şeyin üstüne bir sıva çekmişiz suçlu olan Filistin veya Hamas gibi bir örgütmüş. Küçücük çocuklara İsrail askerlerinin şiddet uyguladığı fotoğraflar var elimizde. Mavi Marmara'da kaç kişi öldü bizden? Kudüs kimin başkenti? Bizim vicdanımız bizi biraz harekete geçirsin.'-Selahaddin Eyyübi'nin tarihiyle övünüyoruz. Selahaddin Eyyübi'nin Kudüs'ü İsrail'in elinde biz hala durmuş 'Senin için gözyaşı dökelim İsrail' diyoruz.-Türkiye'ye bölmek için mücadele ediyorlar.-İsrail terör devleti kurmuştur. İsrail orada yıllardır bir soykırım uyguluyor.-Sosyal medyada İsrail yanında açıklama yapan bazı hesapların fetö hesapları olduğunu düşünüyorum.-Yahudi lobisi maalesef dünyaya büyük bir etki ediyor.-Dünyada 3 tane lobi var. İlaç, silah ve gıda lobisi. Son zamanlarda da teknoloji lobisi çıktı. Bu 4 lobi dünyayı etkiliyor.-Sosyal medya toplumun ahlakını bozmaya başladı.-Bir devleti işgal etmek için 3 şey kullanılıyor. Uyuşturucu ile gençleri, tefeciler ile ticareti, sosyal medya ile ahlakı etkileyip işgal ediyorlar.AK Parti dışında parti mi var yerel seçimlerde? Bu halk kime güvenecek? Bu halk Erdoğan'a güvenmeyecek de Meral Akşener'e, Davutoğlu'na, Kılıçdaroğlu'na ve Babacan'a mı güvenecek? Biden'a kafa tutan Erdoğan'ı mı tercih edersiniz yoksa Biden'ın avaneleriyle 8 saat görüşen Kılıçdaroğlu'nu mu tercih edersiniz? AK Parti bugüne kadar elde edemediği başarıyı bu yerel seçimlerde elde edecek. Siz CHP'yi muhalefet mi görüyorsunuz. Muhalefet ölmüş. Muhalefet tabutun içinde namaz kıldıracak imam bekliyorlar onu da Sayın Erdoğan'dan bekliyorlar. Yapay ve zoraki bir birliktelik yaptılar. Bunları bir patron bir araya getirdi. Bir komutan bunları mevzilere koydu. Hedefte de Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Allahın desteği ve milletin mücadelesiyle Kurtuluş Savaşı gibi 9 Eylül İzmir mücadelesi gibi bir mücadeleyle yok oldular. Yunanlara benzetmek istemiyorum hata olmasın. Muhalefet diye bir şey yok. Ben şimdi bu kadar dik duran Erdoğan'a ey vermeyeceğim de gibip Biden'a 'Sen bana iktidarın yolunu aç da senin istediğini yaparım' diyenlere oy vereceğim. Olur mu öyle şey?CHP'nin iktidar hamlesi yok. Parti içindeki iktidarını korumaya çalışan bir parti var. İktidar için çalışma derdi yok. Örneğin İzmir'deki bir delegasyonun derdi partiyi iktidar yapmak değil. Onların derdi; 'Biz belediyeden ne elde ederiz' gibi bir dar çerçevede gözleri bağlı birbirlerine yumruk atıyorlar. Türkiye siyasetinde bugüne kadar bir şey kazandırmadılar. Ben yıllarca CHP'DE siyaset yaptım. Sayın Baykal bunları aşmak istedi. Baykal'ın ayağından tutarak aşağıya indirmeye çalıştılar. Kılıçdaroğlu'nun başarısızlıklarının yüzde 10'unu Baykal yaşasaydı Baykal'ı Genel Merkez ile birlikte yakarlardı. Baykal'ı indirmek için mücadele ederlerdi. 2028 yılında 80 yaşında olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin umudu diyerek pazarlıyor. CHP'liler de buna inanıyor. Aynı CHP'liler biz AK Partili seçmenlere de 'Koyun' diye hitap ediyor. Türk halkının vicdanına bırakıyorum. Siz bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz?''Kılıçdaroğlu'na 'İstifa ediyorum' dedirtmezler. Patronları var. Biz her zaman söyledik. Bunların yönetildikleri merkez farklı. Amerika... Kılıçdaroğlu'nun patronu, Meral Akşener'in patronu, HDP'nin patronu bunların hepsi birdir. Hepsi bu patronun planı çerçevesinde. Bu merkez dünyada baş kaldıran mazlumları yok etmek için kurulmuştur. Zenginleşmek ve özgürleşmek isteyen ülkeleri yok etmek için kurulmuştur bu merkez. Bunu sadece ben değil MİT, Türkiye'nin siyasi dinamikleri de biliyor.'-Yerli ve Milli olanları Amerika yoldan çıkaramaz. Amerika yoldan çıkardıklarını da iktidar yapamıyor. Amerika yandaş bulamıyor. Bazen buldu darbeleri yaptırdı. Ama Türk halkı her seferinde Amerika'ya gereken dersi verdi.-Dünya devletleri, PKK terör örgütünü Türkiye'yi bölmek için destekliyorlar.'Hangi HDP yöneticisinin oğlu dağda bizim gariban Fatin mahallesindeki annenin çocuğunun yanında taşların arasında ölüp gidiyor? Onların çocuğu köpük banyosu yapıyor. Dönüp diyorlar ki 'Biz Kürtlerin yanındayız.' Kürtlerin ilerlemesinin önünde en büyük engelsiniz. Bir devlette yaşayan devletin topraklarının üzerinde kurulan bir parti o devletin topraklarını bayrağını bölmeye çalışıyorsa gözünün yaşına bakılmaz.'