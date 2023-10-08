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Şanlıurfa'da eşine iğne yapan hemşirenin burnunu kıran adam serbest

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hasta eşine iğne yapan hemşireye saldırıp, burnunu kıran Kadir Fatih S., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekleme: 8.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 8.10.2023 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da eşine iğne yapan hemşirenin burnunu kıran adam serbestDoktorlara ve sağlık çalışanlarına şiddetin önünü geçmek amacıyla farklı önlemler alınıyor.

Bu kapsamda yeni çalışmalar sürerken bir yeni şiddet olay daha yaşandı.

Şanlıurfa'da 6 Ekim'de Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde rahatsızlanan kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı.

Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S.,"Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar" diyerek tepki gösterdi.

Hemşireye yumruk attı

Bu sırada çıkan tartışmada Kadir Fatih S., erkek hemşirenin yüzüne yumruk attı.

Erkek hemşire yere yığılırken, saldırgan gözaltına alındı. Burnu kırılan Mehmet Şah Bilge ise tedaviye alındı.

"Kendimi kaybettim"

Emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu belirten Kadir Fatih S., şu ifadelere yer verdi:

Eşim iğnesinin yapılması için perde ile dizayn edilen alandaki yatağa uzandı. Bu sırada içeriye erkek hemşire geldi ve benden perdenin dışına çıkmamı istedi.

Ben de çıktım, iğne yapıldıktan sonra hemşire bana bakarak, 'Seni perdenin dışına çıkarmam zoruna mı gitti?' dedi.

Bu söz üzerine kendimi kaybederek, ona saldırdım. Hem eşimin hastalığı hem de hemşirenin o sözleri yüzünden kendimi kaybettim. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım.

Şüpheli serbest bırakıldı

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kadir Fatih S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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