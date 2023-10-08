Kepçe operatörünün ihmali İSKİ çalışanını hayattan kopardı! Geriye kanlı eldivenleri ve bareti kaldı

Olay geçtiğimiz gün saat 12.30 sıralarında Bakırköy'e bağlı Yenimahalle Mahallesi Tayyareci Fethi sokakta meydana geldi. 3 gündür devam eden çalışmalarda görev alan Pala, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura çalışmak için inmeye hazırlanıyordu. Çukurun dibine beton künk yerleştirilecek ve bağlantıları sağlanarak montajı yapılacaktı. İBB'ye bağlı İSKİ'ye ait olduğu öğrenilen kepçe operatörü Murat Aslan, iddiaya göre kepçe ile demir künke yukarıda iken hasar verdi.Kepçe operatörü, hasarlı beton künkü, kepçeye oturtup zincirle bağlayarak Veysel Pala'ya da künkün içine girmesini söyledi. Pala'yı aşağı indirmeye başladığı sırada, hasarlı künk çukura inerken orta bölümünden kırıldı. Pala, çukura düştü ve beton yığını künk de üzerine devrildi.İhbar üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların çukurdan çıkardığı Pala'nın parmakları kırıldı, bacağından da ağır şekilde yaralandı ve özel bir hastaneye kaldırıldı.Aslen Tokatlı olan 2'si kız biri erkek olmak üzere 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Pala, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Başakşehir'e bağlı Altınşehir'de ikamet eden Pala'nın 11 yıldır Bakırköy İSKİ ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Talihsiz Pala'dan geriye ise ona mezar olan çukurun yanında bıraktığı kanlı eldivenleri ve işçi bareti kaldı.Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Pala'nın ölümünün kepçe operatörünün ihmali sonucu yaşandığı rapor edildi.Gözaltına alınan kepçe operatörü Murat Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Aslan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kazaya şahit olan vatandaşlar ise iş güvenliksiz çalışmalardan dolayı İSKİ'ye ve kepçe operatörüne isyan etti.Görgü tanıkları çalışmalar sırasında çukur etrafında bariyer bile olmadığını, yaşanan ölüm sonrası bariyerlerin bile kendileri tarafından çevrildiğini söyledi.İşçilerin parmağı kesik eldivenler ile çalıştıkları, kepçe operatörünün Pala'yı çukura indirme hamlesine 'hayır' diyen bir şefin olmadığını dile getirdi.