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İstanbul'da ulaşım sorunu! Seyir halindeki İETT'den dumanlar yükseldi

Seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından duman yükselmesinin ardından otobüste bulunan vatandaşlar araçtan indirildi. O anlar kayıt altına alındı.

İstanbul'da ulaşım sorunu! Seyir halindeki İETT'den dumanlar yükseldi
Ekleme: 8.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 8.10.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da ulaşım sorunu! Seyir halindeki İETT'den dumanlar yükseldi
İstanbullunun ulaşımda çilesi devam ediyor...

Yaşanan sorunlara her geçen gün bir yeni eklenirken çözüm bulunmuyor.

Metrodan metrobüse tüm ulaşım alanlarında yaşanan sorunlar vatandaşı canından bezdirdi.

Son olarak Arnavutköy ilçesinde bir olay yaşandı.

Seyir halindeki İETT yandı

Dün seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı.

Otobüsteki onlarca yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da ulaşım sorunu! Seyir halindeki İETT'den dumanlar yükseldi

Trafik karmaşası yaşandı

Ekiplerin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı. Olay nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik karmaşası yaşandı.

O anlar kaydedildi

Otobüsten duman çıkma anı ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

“Belediye otobüsleri bakım istiyor”

Cadde üzerinde esnaf olan Harun Köse, şu ifadelere yer verdi:

Ben otobüste değildim ama günlük burada bir araba kalıyor. Araç doluydu bir sürü kişi indi yanma olmadı ama çok fazla duman çıktı. İki günde bir burada araç kalıyor. Ben burada esnafım hep görüyorum, bir olay var mı diye geldim. Belediye otobüsleri bakım istiyor.
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