İstanbul'da ulaşım sorunu! Seyir halindeki İETT'den dumanlar yükseldi

İstanbullunun ulaşımda çilesi devam ediyor...Yaşanan sorunlara her geçen gün bir yeni eklenirken çözüm bulunmuyor.Metrodan metrobüse tüm ulaşım alanlarında yaşanan sorunlar vatandaşı canından bezdirdi.Son olarak Arnavutköy ilçesinde bir olay yaşandı.Dün seyir halinde olan bir İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı.Otobüsteki onlarca yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi ile duman kontrol altına alındı. Olay nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik karmaşası yaşandı.Otobüsten duman çıkma anı ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.Cadde üzerinde esnaf olan Harun Köse, şu ifadelere yer verdi:Ben otobüste değildim ama günlük burada bir araba kalıyor. Araç doluydu bir sürü kişi indi yanma olmadı ama çok fazla duman çıktı. İki günde bir burada araç kalıyor. Ben burada esnafım hep görüyorum, bir olay var mı diye geldim. Belediye otobüsleri bakım istiyor.