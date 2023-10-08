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İsrail-Hamas arasında gerilim artıyor! Netanyahu 50 yıl sonra resmen savaş ilan etti...

Dün sabah saatlerinden itibaren nabızların yükseldiği bölgede can kayıpları artarken İsrail'de 1973 yılından bu yana ilk kez "savaş hali" ilan edildi.

İsrail-Hamas arasında gerilim artıyor! Netanyahu 50 yıl sonra resmen savaş ilan etti...
Ekleme: 8.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 8.10.2023 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
İsrail-Hamas arasında gerilim artıyor! Netanyahu 50 yıl sonra resmen savaş ilan etti...
Orta Doğu’yu kan gölü götürüyor…

İsrail-Gazze hattında dün sabah saatlerinden itibaren nabızlar yüksek.

Bölge, roket atışları ve siren sesleri ile güne uyandı.

Hamas güçlerinin paramotorlu birliklerle sınırı geçmesiyle gerilim tırmanırken dakikalar içerisinde 5 binden fazla roket saldırısı gerçekleşti.

Gazze sınırındaki tel örgüleri dozerlerle yıkan haman güçleri, İsrail yerleşimine girerek bölgeleri ele geçirmeye başladı.

Siviller rehin alındı

Bu esnada birçok insan can verirken, Hamas güçleri aralarında üst düzey askerlerin de olduğu kişileri rehin aldı.

Sivillerin kaçırılması savaş suçu olarak nitelendirilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu talimatıyla yedek askerler göreve çağırıldı.

Gazze bombalanıyor

Harekete geçen İsrail, Gazze’yi bombalamaya başladı.

Her an sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgede İsrail Başbakanlık ofisi güvenlik kabinesi resmi açıklamada bulundu

İsrail 50 yıl sonra savaş ilan etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

Üst düzey yetkililerle gerçekleştirilen oturumda büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Başbakanlık ayrıca, “Gazze şeridinden düzenlenen saldırı, İsrail’i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00’da başladı” açıklamasını aktardı.
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