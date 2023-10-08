İşgalci İsrail Gazze'deki camileri hedef alıyor

İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik hava saldırıları sürüyor. Savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki camileri bombalıyor. ,İsrail güçleri, dün gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde iki camiye saldırdı.

İşgalci İsrail'in savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki camileri hedef aldı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus kentine bağlı El-Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camisi'ne saldırdı.Saldırıda caminin yıkıldığı aktarılırken, sosyal medyada da yıkılan caminin görüntüleri paylaşıldı.Dünden bu yana 2 cami bombalayan İsrail güçlerinin, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlendiği saldırıda El-Emin Muhammed Camisi yıkıldı.Konuyla ilgili Filistinli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.