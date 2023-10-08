Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası Türkiye'de ve dünyada Filistinlilere destek

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik artan zulmü nedeniyle 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı bir operasyon başlattı.Operasyonlar kapsamında abluka altındaki Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.'Aksa Tufanı' operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı.Bölgedeki tansiyon artarak devam ederken, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi. Gösterilerde işgalci İsrail'i lanetlenirken, Filistin direnişini destekleyen sloganlar atıldı, pankartlar taşındı.TürkiyeNevşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Alibey Camisi önünde bir araya geldi.Türk ve Filistin bayrağı açan vatandaşlar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.Kocaeli'de, 54 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformunun üyelerince, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.Yatsı namazı çıkışında Fevziye Camisi avlusunda toplanan, Filistin bayrak ve atkıları taşıyan grup, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Gruptakiler, dua ettikten sonra dağıldı.Konya ve Afyonkarahisar'da Anadolu Gençlik Derneğince Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.AGD Afyonkarahisar Şubesi öncülüğünde Anıtpark'ta toplanan kalabalık da Filistin'e destek çağrısı yaptı.Siirt'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.Yatsı namazının ardından Halid Bin Velid Camisi'nin avlusunda bir araya gelen grup İsrail'in Filistin halkına yönelik işgalini kınadı.Basın açıklamasının ardından dua okundu.Eski İl Sağlık Müdürlüğü Caddesi'ne kadar yürüyen grup, daha sonra dağıldı.-İstanbulİstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.Fatih Camisi'nin avlusunda, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı.Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, pankartlar taşıdı.Göstericiler, Filistin direnişine destek mesajlarının verildiği diğer konuşmaların ardından dağıldı.Karabük'te bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mısırlı Öğrenciler Federasyonu Karabük şubeleri öncülüğünde düzenlenen gösteriye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Batman'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bir araya gelen partililer ile vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenledi.Turgut Özal Bulvarı'ndaki HÜDA PAR İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen gösteri Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı, pankartlar açtı.Burada basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı Muhammet Şerif Durmaz, bir asırdan uzun süredir İsrail'in Filistin halkına ve topraklarına yönelik sistematik işgal ve katliamlarının devam ettiğini söyledi.İsrail'in topyekun bir soykırım hedefiyle hareket ettiğini belirten Durmaz, ülkenin, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini de hiçe saydığını ifade etti.Filistin halkının meşru müdafaa hakkını kullandığını kaydeden Durmaz, 'Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın.' dedi.Basın açıklamasının ardından dua edildi.DünyaTürkiye'nin dışında dünyanın dört bir yanında da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.-FasFas'ta Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.Fas'taki Filistin Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısı üzerine başkent Rabat'ta toplanan göstericiler, 'Filistin'e canımız feda', 'Batı Şeria ve Gazze Şeridi halkı taviz vermez, boyun eğmez', 'Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor' şeklinde sloganlar attı.Gösteride, 'Aksa Tufanı...Normalleşme son bulsun', 'Filistin direniyor', 'Filistin emanet, normalleşme ihanet' yazılı pankartlar açıldı.-İranİran'da Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla, Filistin'e destek eylemi yapıldı.Başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi; havai fişek, meşale, Filistin bayrakları ve dövizlerle gösteri düzenledi.Meydandaki duvara asılan “Büyük Özgürlük Operasyonu Başladı: Aksa Fırtınası” afişi altına kurulan sahnede marşlar okunup, Filistin'e destek sloganları atıldı.-YemenYemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce vatandaş, Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Bab El Yemen Caddesi'nde düzenlenen gösteriye katılanlar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, Filistin bayrakları taşıdı.-ÜrdünÜrdün'ün başkenti Amman'da Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi.'Direnişi Destekleme Ulusal Forumu'nun çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında yüzlerce Ürdünlü, Amman'daki İsrail büyükelçiliği yakınlarında yer alan El-Kaluti Camii önünde toplandı.Ürdünlüler, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı askeri operasyon ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı, pankartlar taşıdı.Göstericiler ayrıca İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini ve büyükelçiliğin kapatılmasını istedi.İsrail'in Amman büyükelçiliğine doğru yürümek isteyen göstericiler güvenlik güçleri tarafından engellendi.-TunusTunus'ta, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik saldırılarına destek amacıyla gösteri yapıldı.Tunuslu sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya gelen eylemciler, Filistin bayrakları açarak Filistinlilere destek sloganları attı.'İsrail ile normalleşmeye hayır', “Hamas yeni zaferin yolunu çiziyor' yazılı pankartlar açan göstericiler, eylemin ardından olaysız dağıldı.Aralarında Nahda Hareketi, Cumhuriyet Partisi, İşçi Partisi ile Halk Hareketi partilerinin de olduğu Tunus'taki birçok siyasi parti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak Filistin ile dayanışma mesajları yayımladı.