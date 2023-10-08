CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! İmamoğlu konuştuğu sırada 'Kılıçdaroğlu' sloganları atıldı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi "Genel Merkez" ve "Değişimciler" arasındaki bilek güreşine sahne oluyor. Seçimlerin ardından parti içinde "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasını yaptığı sırada bir grup "halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı. İmamoğlu slogan atan gruba yanıt verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığı esnada bir grup tarafından yuhalandı. İşte kaosun eksik olmadığı CHP İstanbul Kongresi'nde yaşanan gelişmeler...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.'Değişimciler'in Özgür Çelik'i, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 'Genel Merkez' kanadının Cemal Canpolat'ı desteklediği İstanbul İl Kongresi, iki grubun bilek güreşine sahne oluyor.14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından partide "değişim" tartıışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kongreye katıldı ve partililere seslendi.Konuşmasında yenilenme ve güçlenme için çalışacaklarına vurgu yapan İmamoğlu, "CHP tarihsel olarak büyük bir davanın, sarsılmaz bir mücadele azminin ve mazlum dünya halklarına ilham kaynağı olmuş bir zaferin adıdır.Hepimizin asli görevi, dünya tarihinin en müstesna başarılarından birine imza atmış olan partimizin tarihi rolünü hatırlayarak, yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ekrem İmamoğlu konuşurken bir grup "halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı attı.Ekrem İmamoğlu, slogan atan gruba yanıt vermedi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da partisinin 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde konuşma yapmak üzere kürsüye geldiği sırada bir grup tarafından yuhalandı.