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CHP İstanbul İl Kongresi’nde bir skandal daha! İmamoğlu'nun fırçaladığı Kemal Avseren yuhalandı, arbede çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kameralar karşısında fırçaladığı CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, kürsüde konuşma yaptığı sırada bir grup tarafından yuhalandı. Bir başka grup da yuhalayan gruba tepki gösterince ortalık gerildi. İki taraf arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi. Kemal Avseren, "Değişim adı altında faturayı tek bir kişiye kesmeyi uygun bulmuyorum. Bugün Genel Başkanımıza sahip çıkma günüdür." diyerek kürsüden inmek zorunda kaldı. İşte detaylar...

CHP İstanbul İl Kongresi’nde bir skandal daha! İmamoğlu'nun fırçaladığı Kemal Avseren yuhalandı, arbede çıktı
Ekleme: 8.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 8.10.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
CHP İstanbul İl Kongresi’nde bir skandal daha! İmamoğlu'nun fırçaladığı Kemal Avseren yuhalandı, arbede çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde genel merkez ve değişimciler arasındaki bilek güreşi peş peşe skandalların patlak vermesine sebep oluyor.

Canan Kaftancıoğlu; konuşma yapmak için kürsüye geldiği sırada yuhalanırken, partide 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sık sık 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganlarıyla kesildi.

BİR SKANDAL DAHA: YUHALANDI, ARBEDE ÇIKTI

Yaşanan bu skandalların ardından CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, konuşma yapmak için kürsüye geldi.

'YEREL YÖNETİMLERİ BURADA HEPİNİZİN ÖNÜNDE, ŞİKAYET EDİYORUM'

Avseren kongrede yaptığı konuşmada 'Ben CHP'nin bir ferdiyim. Bir örgüt emekçisiyim. Ben CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldım diye, mahallemde, ilçemde delegasyonlara müdahale eden yerel yönetimleri burada hepinizin önünde, şikayet ediyorum. Bundan kısa bir süre önce, ilçemde İBB'nin bir kreş açılışı söz konusu oldu, protokolden bana bir davetiye geldi. Özel kalemden aranmıştım.

İlçemde bir kreş açılışı olacağı söylendi, kendilerine protokol esaslarını sorduğumda bana hiçbir şey söylenmedi, dendi ki özeleştiri yapacağım. 'Sadece gidin İBB Başkanımızı bekleyin' dendi. Eksik var mıdır, elbet vardır. Bu özeleştiriyi yapabilecek, eleştiri ve özeleştiri kavramlarını bünyesinde içselleştirmiş bir coğrafyanın Gazi Mahallesi'nin çocuğuyum ben' dedi.

'ÖFKELİ BİR TAVIR GELİŞTİRDİ'

'Ben orada evet belki eksiklikler yapmış olabilirim ama protokol esaslarını bildirmesi gerekenler bana bildirmediler' ifadelerini kullanan Avseren, 'O gün orada Sayın Belediye Başkanıyla karşılıklı bir diyaloğa girdik. Karşılıklı diyalogda kendisi bana karşı çok öfkeli bir tavır geliştirdi. Ben, basın karşısında kendileri kadar deneyimli olmamama rağmen, 'Başkanım burada basın var polemiğe girmeyelimö dediğim halde devam edilidi. Bu şekilde devam edildi.' ifadelerini kullandı.

Avsever, konuşması sırasında kongre merkezinin balkonunda yer alan bir grup tarafından yuhalandı. Bir başka grup da yuhalayan gruba tepki gösterince ortalık gerildi. İki taraf arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi.

'Değişim adı altında faturayı tek bir kişiye kesmeyi uygun bulmuyorum. Bugün Genel Başkanımıza sahip çıkma günüdür' diyen Avseren, kürsüden inmek zorunda kaldı.

CHP İstanbul İl Kongresi’nde bir skandal daha! İmamoğlu'nun fırçaladığı Kemal Avseren yuhalandı, arbede çıktı

İMAMOĞLU KAMERALAR ÖNÜNDE FIRÇALAMIŞTI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Eylül'de Sultangazi'deki '10 Yuvamız Temel Atma Töreni'ne katılmış, burada katılımın azlığından şikayet eden İmamoğlu, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'i fırçalamıştı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde bir skandal daha! İmamoğlu'nun fırçaladığı Kemal Avseren yuhalandı, arbede çıktı
'Rezillik' diyerek ilçe başkanına serzenişte bulunan İmamoğlu, basının olduğu uyarısına rağmen 'Hiç önemli değil basın, masın' diye konuşmuştu.
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