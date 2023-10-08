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Beyaz Gazete
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CHP’de kurultay fragmanı! Genel Merkez ile 'Değişimciler' karşı karşıya

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı için seçimler bugün yapılacak. Genel başkanlık seçimlerinin provası niteliğindeki seçimlerde İmamoğlu cephesindeki Özgür Çelik ile Kılıçdaroğlu cephesindeki Cemal Canpolat yarışacak.

CHP’de kurultay fragmanı! Genel Merkez ile 'Değişimciler' karşı karşıya
Ekleme: 8.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 8.10.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
CHP’de kurultay fragmanı! Genel Merkez ile 'Değişimciler' karşı karşıya
CHP'de genel merkez destekçileri ile değişimciler arasındaki en büyük bilek güreşi bugün İstanbul'da gerçekleşecek.

Aylardır merakla beklenen İstanbul İl Kongresi'nde değişimciler Özgür Çelik ile genel merkez kanadı ise Cemal Canpolat ile hareket edecek.

BÜYÜK KURULTAYIN SONUCUNU DA DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR

Doğal delegeler hariç büyük kurultaya 196 delege gönderecek olan kongrede sert tartışmaların yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Partiye yakın kaynaklar ise bu kongrenin büyük kurultayın sonucunu da doğrudan etkileyeceğini savunuyor.

ÖZGÜR ÇELİK'İ 413 DELEGE, CEMAL CANPOLAT'I 187 DELEGE DESTEKLİYOR

Özgür Çelik'i 27 ilçe başkanı ve 413 delege, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı ise 12 ilçe başkanı ve 187 delege destekliyor.

CHP GENEL MERKEZİ 'DEĞİŞİMCİ'LERE BASKI UYGULUYOR İDDİASI

Kongre başkanlığını eski milletvekili Çetin Soysal'ın yapacağı Kongre'de, Çelik'in Canpolat'a göre daha şanslı olduğu görülüyor. Fakat CHP genel merkezinin değişim isteyen ilçe başkalarına yönelik yoğun siyasi baskı uyguladığı ve tabloyu tersine çevirmeye çalıştığı iddia edildi.

Çelik'i destekleyen Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Aslan Başaran'ın Canpolat'ın safına geçmesi ise baskı iddialarına kanıt olarak gösterildi.

CHP’de kurultay fragmanı! Genel Merkez ile 'Değişimciler' karşı karşıya

MİLLET DARBECİLERE KARŞI DİRENİRKEN O TELEVİZYON İZLEMİŞTİ!

Canpolat, 15 Temmuz akşamı, millet darbecilere karşı direnirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde televizyon izlerken çekilen görüntüleriyle hafızalarda yer etmişti.
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