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Canan Kaftancıoğlu partisinin il başkanı olarak son kez seslendi! Değişimciler tarafından yuhalandı...

Partililerine son kez il başkanı olarak seslenen CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması partililerinin "Kayyum gidecek, Özgür gelecek" sloganlarıyla bölündü.

Canan Kaftancıoğlu partisinin il başkanı olarak son kez seslendi! Değişimciler tarafından yuhalandı...
Ekleme: 8.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 8.10.2023 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu partisinin il başkanı olarak son kez seslendi! Değişimciler tarafından yuhalandı...
CHP'de hareketli kongereler devam ediyor....

Partililerin gözleri, 4-5 Kasım'daki büyük kurultaya en çok delege gönderecek olan İstanbul'da düzenlenen kongerede.

Bugünkü kongrede Cemal Canpolat ile Özgür Çelik başkanlık için yarışacak.

Aylardır merakla beklenen İstanbul İl Kongresi'nde değişimciler Özgür Çelik ile genel merkez kanadı ise Cemal Canpolat ile hareket edecek.

Canan Kaftancıoğlu partisinin il başkanı olarak son kez seslendi! Değişimciler tarafından yuhalandı...

Son konuşmasında yuhalandı

Sonucu merakla beklenen İstanbul İl Kongresi, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

Yoğun katılımın gözlendiği kongrede, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşma yaptığı sırada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine salona asılan ve partililer tarafından atılan 'Kayyum gidecek, Özgür gelecek' sloganları atıldı.

'Son kez sesleneceğim'

Kaftancıoğlu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli dostlarım, yol arkadaşlarım, yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanı olarak bu kürsüden son kez sesleneceğim size ve son kez karşınızdayım. Kaç gündür yazıyorlar çiziyorlar, dün Ankara'da bir kurultay oldu.

Ankara'daki kurultayda bir tek adam çıktı bir şeyler söyledi, ne söylediğinin bir önemi yok çünkü söylediklerini yapmıyor, ama bir şeye dikkatini çekmek için o kurultaya atıf yapıyorum, karşı düşünce yok, müzakere yok, ortaklaşma yok, tek adam çıktı listesini verdi, geçti, bunun adı da demokrasi oldu.

'Bütün konuşmacıları büyük bir dikkatle dinleyeceğiz'

Şimdi İstanbul'a gelelim. İstanbul il örgütünün kongresi başlıyor, İstanbul örgütü olarak nasıl bir örgüt var, fikri var, adaylarımız var, adaylar arasında kıymetli bir yarış var ve İstanbul örgütü sadece ve sadece kongre zamanlarında değil, İstanbul örgütü özgür, özgün ve hür iradesiyle bugün demokratik yarışını gerçekleştirecek.

Tek adamların kurultaylarına şuradaki alkışlarınız selam olsun. Eğer diyorlar ya CHP kongrelerinde ses var çok ses var.

Bu memleketi zaten tek ses bu hale getirdi. tek adam! Değerli dostlarım, sizden bir şey isteyeceğim, İstanbul örgütü bugün bir kez daha farkını gösterecek, nasıl biliyor musunuz?
Demokrasi mücadelesinde aramızda genel başkan adaylarımız var, aramızda il başkan adaylarımız var, İstanbul örgütü farkını saraya ve Ankara'ya şöyle gösterecek; genel başkan adayımız konuşurken de bütün konuşmacılar konuşurken de adaylarımız konuşurken de dinleyecek, alkışlarıyla desek verecek, fikirlerine katılmasa bile.

İstanbul öğürü bu farkını gösterecek. Bütün konuşmacıları büyük bir dikkatle dinleyeceğiz ki başka yerlerde olan birtakım nahoş şeyler burada olmaz.

'Sizler sayesinde yapacağız'

Hep yarını konuşmamız lazım dedik, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken 21. Yy'da karşı karşıya olduğumuz sorunlar çok karışık, sınırları aşan ama aynı zamanda birbirleriyle de bağlantılı sorunlar bunlar.

Bugün ekonomik ve sosyal eşitliksizlikler, iklim değişikliğini, kanıksanmı yoksulluğu, ayrımcılığı, ırkçılığı ve yükselen, meşru olmayan saraydakini tartışıyor olmak zorundayız.

Bizim artık kutsallaştırılan durumlar yerine içi boşaltılan devlet kurumları yerine sorumlu birey sorumlu devleti beraber oluşturmamız lazım.

Bizim hep beraber CHP'nin kurumsal kimliği il, demokraside son kalan kale olan partimizle birlikte bu ülkeye demokrasiyi getirerek cumhuriyetimizin ikinci yüzyılla taçlandırmış olmamız lazım. Bunu sizler sayesinde yapacağız.
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