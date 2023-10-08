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Başkan Erdoğan: Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyiz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyiz!
Ekleme: 8.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 8.10.2023 - 18:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyiz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;
'İlk günden itibaren bizzat takip ettiğimiz karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi konusunda güçlü irade gösterdiğimiz kilisenin, bugün açılışının yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Kilisenin Süryani vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, 2002'den beri din ve özgürlük alanında reform niteliğindeki pek çok çalışmadan sadece bir tanesidir.

Mardin'de ibadethane vasıflı 55 taşınmazın mülkiyeti Süryani vakıflarına devredildi. Ayrıca bugün burada dini azınlıklara ait ibadetlerin restorasyonu ve inşasını da ihmal etmiyoruz. Önceki yıllarda Balat'taki Demir Kilise'nin açılışına bizzat katıldık. Diyarbakır'da Surp Dragos Kilisesi gibi toplam 20 ibadethane restore edilerek hizmete açıldı. Bu yıl Van Akdamar Kilisesi'nde 11. ayin, Sümela Manastırı'nda 10. ayin gerçekleştirildi.

Balkanlar ve Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik ayrımcılık artarak devam etse de biz farklı inanç gruplarına karşı asla böyle bir yola tevessül etmedik, edilmesine de izin vermedik. Hiçbir şekilde bazı ülkelerle ikili ilişkilerimizde zaman zaman yaşanan anlaşmazlıkların vatandaşlarımıza etkilemesine müsaade etmiyoruz. Sultan Fatih'in bize mirası olan bu kucaklayıcı tavrını eğitim başta olmak üzere her alanda muhafaza ediyoruz.

Afganistan'daki deprem için yardım talimatı verdim
Afganistan'daki depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Yardım malzemelerini süratle ulaştırılması için talimat verdik. Dünyayı da Afganistan'a yardıma davet ediyorum.

2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum.

Bugüne kadar 113'ü Süryani cemaati olmak üzere toplam 1084 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescili tamamlandı.

Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir. Biz kimseye ayrımcılık yapmayız.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar
Herhangi bahaneyle olursa olsun insanların kutsallarına saldırılara göz yummayız.

Filistin-İsrail gerilimi
Müslümanların bölgedeki hakları zamanla adım adım ihlal edildi.

Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulması ertelenemez.

Bölgede gerilimi tırmandıracak daha da kan akıtacak her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Her zaman olduğu gibi bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla hareket ediyoruz.
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