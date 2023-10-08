Bakan Fidan Ürdün ve İspanyalı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve İspanyalı mevkidaşları ile İsrail ve Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve İspanyalı mevkidaşları ile telefonda görüştü.Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.